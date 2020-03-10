Уряд Шмигаля призначив тимчасового міністра освіти

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Вівторок, 10 березня 2020, 11:55

Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів 10 березня 2020 року.

Пряма мова Полюховича: "Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб Міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції".

Що передувало: 11 вересня 2019 року Полюховича призначили на посаду першого заступника міністра освіти і науки Ганни Новосад.

Довідково: 39-річний Юрій Полюхович уродженець міста Костопіль Рівненської області.

Кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.

Має досвід роботи у приватних компаніях, в яких, зокрема, займався питаннями розвитку інновацій.

З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки".

Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля та за новий склад уряду.
  • Після відставки уряду Гончарука міністерка освіти Ганна Новосад не захотіла працювати з новим прем’єр-міністром, пояснюючи це тим, що не знає відповідей на принципові для себе питання: які з розпочатих реформ буде підтримувати прем’єр, яке його ставлення до радикальних змін у вищій освіті, чи буде фінансова підтримка та чи матиме вона автономію в кадрових питаннях.

Знати більше: "Якщо ми хочемо змін – маємо брати відповідальність на себе": фінальне інтерв’ю Ганни Новосад

Українська правда
Теми: Міносвіти


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