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Кабмин Шмыгаля назначил временного министра образования

Вторник, 10 марта 2020, 10:55
Кабмин Шмыгаля назначил временного министра образования

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Юрия Полюховича.

Источник: Правительственный портал

Детали: Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 10 марта 2020 года.

Прямая речь Полюховича: "Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции".

Что предшествовало: 11 сентября 2019 года Полюхович был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Анны Новосад.

Справка: 39-летний Юрий Полюхович уроженец города Костополь Ровенской области.

Кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательская фонд".

Свободно владеет английским, испанским и классическим чольти (речь иероглифической письменности майя).

Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.
  • После отставки правительства Гончарука министр образования Анна Новосад не захотела работать с новым премьер-министром, объясняя это тем, что не знает ответов на принципиальные для себя вопросы: какие из начатых реформ будет поддерживать премьер, каково его отношение к радикальным изменениям в высшем образовании, будет ли финансовая поддержка и будет ли она автономна в кадровых вопросах.

Знать больше: "Если мы хотим изменений - должны брать ответственность на себя": финальное интервью Анны Новосад

Украинская правда

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Темы: Минобразования
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