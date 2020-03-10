Кабмин Шмыгаля назначил временного министра образования

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Вторник, 10 марта 2020, 11:55

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Юрия Полюховича.

Источник: Правительственный портал

Детали: Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 10 марта 2020.

Прямая речь Полюховича: "Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции".

Что предшествовало: 11 сентября 2019 года Полюхович был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Анны Новосад.

Украинская правда
Темы: Минобразования


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