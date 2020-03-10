Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати одного з обвинувачених у справі МН17 не знають, хто їм платить

Вівторок, 10 березня 2020, 12:04
Обвинувачений у справі MH17 росіянин Олег Пулатов

Нідерландські адвокати, які представляють одного з чотирьох підозрюваних на суді щодо збиття авіалайнера рейсу МН17, кажуть, що вони не знають, хто саме вносить кошти у фінансування захисту.

Джерело: Голос Америки

Деталі: У перший день слухань в судовому комплексі Схіпгол 9 березня, як і очікували, не з’явився жоден з чотирьох підозрюваних, яким нідерландська прокуратура офіційно висунула обвинувачення на підставі розслідування Об’єднаної слідчої групи та Служби безпеки цивільної авіації Нідерландів.

Обвинувачених у причетності до збиття малайзійського авіалайнера і загибелі 298 людей на борту судять заочно.

Але один з підозрюваних, громадянин Росії Олег Пулатов, виявив бажання, щоб його інтереси на суді представляли адвокати.

Захисники, які представляють інтереси Пулатова, повідомили, що не знають, звідки надійшли кошти у російський фонд, з якого фінансується захист підозрюваного, але заявили, що в цьому немає нічого надзвичайного.

За словами адвоката Будевейна ван Ейка, якого цитує нідерландський телемовник NOS, "для юридичної допомоги нашому клієнтові створено фонд. Це російська фундація створена в Росії".

Його колега Сабін тен Дошхат наголосила, що робота адвокатів зміцнює легітимність судового процесу і додала, що "родичі (жертв) також дали зрозуміти, що вони оцінюють факт забезпечення захисту".

Адвокати визнали, що ще не знають точно, на чому саме зосередяться у захисті, але в перший день на суді 9 березня вони повідомили, що Пулатов повністю відкидає свою причетність до збиття малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

З вуст адвокатів також пролунав заклик, щоб суд знову розглянув закиди в бік України стосовно того, що українські державні служби не закрили для цивільного авіатранспорту свій повітряний простір над зоною боїв над Донеччиною, де в той період керовані Росією сили збили кілька українських військових літаків.

Інші обвинувачені: двоє росіян - Ігор Ґіркін і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко проігнорували офіційні виклики, і суд постановив, що вони таким чином відмовилися від права на захист.

Що передувало: Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Читайте також: За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17

8 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17

Нагадаємо:

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочався 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
  • За оцінками юристів, судовий процес  у звинуваченні чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: MH17НідерландиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: