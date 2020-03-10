Адвокати одного з обвинувачених у справі МН17 не знають, хто їм платить

Нідерландські адвокати, які представляють одного з чотирьох підозрюваних на суді щодо збиття авіалайнера рейсу МН17, кажуть, що вони не знають, хто саме вносить кошти у фінансування захисту.

Джерело: Голос Америки

Деталі: У перший день слухань в судовому комплексі Схіпгол 9 березня, як і очікували, не з’явився жоден з чотирьох підозрюваних, яким нідерландська прокуратура офіційно висунула обвинувачення на підставі розслідування Об’єднаної слідчої групи та Служби безпеки цивільної авіації Нідерландів.

Обвинувачених у причетності до збиття малайзійського авіалайнера і загибелі 298 людей на борту судять заочно.

Але один з підозрюваних, громадянин Росії Олег Пулатов, виявив бажання, щоб його інтереси на суді представляли адвокати.

Захисники, які представляють інтереси Пулатова, повідомили, що не знають, звідки надійшли кошти у російський фонд, з якого фінансується захист підозрюваного, але заявили, що в цьому немає нічого надзвичайного.

За словами адвоката Будевейна ван Ейка, якого цитує нідерландський телемовник NOS, "для юридичної допомоги нашому клієнтові створено фонд. Це російська фундація створена в Росії".

Його колега Сабін тен Дошхат наголосила, що робота адвокатів зміцнює легітимність судового процесу і додала, що "родичі (жертв) також дали зрозуміти, що вони оцінюють факт забезпечення захисту".

Адвокати визнали, що ще не знають точно, на чому саме зосередяться у захисті, але в перший день на суді 9 березня вони повідомили, що Пулатов повністю відкидає свою причетність до збиття малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

З вуст адвокатів також пролунав заклик, щоб суд знову розглянув закиди в бік України стосовно того, що українські державні служби не закрили для цивільного авіатранспорту свій повітряний простір над зоною боїв над Донеччиною, де в той період керовані Росією сили збили кілька українських військових літаків.

Інші обвинувачені: двоє росіян - Ігор Ґіркін і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко проігнорували офіційні виклики, і суд постановив, що вони таким чином відмовилися від права на захист.

Що передувало: Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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