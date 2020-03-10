Адвокаты одного из обвиняемых по делу МН17 не знают, кто им платит

Нидерландские адвокаты, представляющие одного из четырех подозреваемых в суде по делу авиалайнера рейса МН17, говорят, что они не знают, кто именно вносит средства в финансирование защиты.

Источник: Голос Америки

Детали: В первый день слушаний в судебный комплекс Схипхол 9 марта, как и ожидалось, не явился ни один из четырех подозреваемых, которым нидерландская прокуратура официально предъявила обвинения на основании расследования Объединенной следственной группы и Службы безопасности гражданской авиации Нидерландов.

Обвиняемых в причастности к сбитию малайзийского авиалайнера и гибели 298 человек на борту судят заочно.

Но один из подозреваемых, гражданин России Олег Пулатов, изъявил желание, чтобы его интересы в суде представляли адвокаты.

Защитники, представляющие интересы Пулатова, сообщили, что не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого, но заявили, что в этом нет ничего удивительного.

По словам адвоката Будевейна ван Эйка, которого цитирует нидерландский телевещатель NOS, "для юридической помощи нашему клиенту создан фонд. Это русский фонд созданный в России".

Его коллега Сабин тен Дошхат подчеркнула, что работа адвокатов укрепляет легитимность судебного процесса и добавила, что "родственники (жертв) также дали понять, что они оценивают факт обеспечение защиты".

Адвокаты признали, что еще не знают точно, на чем именно сосредоточатся в защите, но в первый день на суде 9 марта они сообщили, что Пулатов полностью отрицает свою причастность к сбитию малайзийского авиалайнера рейса МН17.

Из уст адвокатов также прозвучал призыв, чтобы суд снова рассмотрел обвинения в сторону Украины о том, что украинские государственные службы не закрыли для гражданского авиатранспорта свое воздушное пространство над зоной боев над Донецкой областью, где в тот период управляемые Россией силы сбили несколько украинских военных самолетов.

Другие обвиняемые: двое россиян –- Игорь Ґиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко проигнорировали официальные вызовы, и суд постановил, что они таким образом отказались от права на защиту.

Предыстория: Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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