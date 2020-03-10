Кабмін призначив тимчасового міністра економіки

10 березня Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Міністерства розвитку економіки першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту.

Джерело: пост Кухти у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".



Деталі: За словами Кухти, для його команди важливо, щоб зміни та реформи, які вдалося запустити за 6 місяців роботи (ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), "не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України".



Тимчасово в.о. міністра також пообіцяв докласти "максимум зусиль для того, щоб процес зміни уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам".

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