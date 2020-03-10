Кабмин назначил временного министра экономики

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Вторник, 10 марта 2020, 15:37

10 марта Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту.

Источник: пост Кухты в Facebook

Прямая речь: "Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины".

Детали: По словам Кухты, для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

Временно и.о. министра также пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

Темы: Минэкономики Кабинет министров


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