У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

770 переглядів
Вівторок, 10 березня 2020, 15:44

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна адміністрація

Дослівно: "Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання".

Деталі: Таким чином, із підозрою на коронавірус у Чернівцях госпіталізовано 3 осіб.

В Чернівецькій ОДА розказали, що стан чоловіка, у якого підтверджено коронавірус стабільний, лікування триває. При цьому у його дружини, яка перебуває на обсервації, ознак захворювання не виявили. Це пояснюється тим, що вона не отримала достатню дозу збудника і робила все необхідне, щоб не інфікуватися.  За нею ще спостерігають медики. Через деякий час їй знову зроблять тест на COVID-19.

Що було раніше: У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

Передісторія: 

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • 7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.
  • 11 березня до Чернівців приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус COVID-19 та визначить, чи правильно його лікують.

Теми: коронавірус Чернівецька область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ryanair повністю призупиняє авіасполучення з Італією  10 березня 2020, 15:33
Лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через поширення коронавірусу 10 березня 2020, 15:21
Через коронавірус МАУ обмежила польоти до низки країн Європи та Азії 10 березня 2020, 14:57
Усі новини
Головні новини
Путіну відкрили шлях для переобрання президентом
Суд обрав Федині запобіжний захід
Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького
У Держдумі запропонували "не мудрувати" й дати Путіну правити вічно
Усі новини
сім'я

Чому обід краще приготувати вдома

інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси

тест

Що варто, а що ні дарувати на 8 березня?