У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна адміністрація

Дослівно: "Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання".

Деталі: Таким чином, із підозрою на коронавірус у Чернівцях госпіталізовано 3 осіб.

В Чернівецькій ОДА розказали, що стан чоловіка, у якого підтверджено коронавірус стабільний, лікування триває. При цьому у його дружини, яка перебуває на обсервації, ознак захворювання не виявили. Це пояснюється тим, що вона не отримала достатню дозу збудника і робила все необхідне, щоб не інфікуватися. За нею ще спостерігають медики. Через деякий час їй знову зроблять тест на COVID-19.

Що було раніше: У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.

7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

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