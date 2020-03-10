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У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

Вівторок, 10 березня 2020, 14:44
У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна адміністрація

Дослівно: "Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання".

Деталі: Таким чином, із підозрою на коронавірус у Чернівцях госпіталізовано 3 осіб.

В Чернівецькій ОДА розказали, що стан чоловіка, у якого підтверджено коронавірус стабільний, лікування триває. При цьому у його дружини, яка перебуває на обсервації, ознак захворювання не виявили. Це пояснюється тим, що вона не отримала достатню дозу збудника і робила все необхідне, щоб не інфікуватися.  За нею ще спостерігають медики. Через деякий час їй знову зроблять тест на COVID-19.

Що було раніше: У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.

7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

Передісторія: 

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • 11 березня до Чернівців приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус COVID-19 та визначить, чи правильно його лікують.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЧернівецька область
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