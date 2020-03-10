В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.

Источник: Черновицкая областная администрация

Дословно: "Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания".

Детали: Таким образом, с подозрением на коронавирус в Черновцах госпитализированы 3 человека.

В Черновицкой ОГА рассказали, что состояние мужчины, у которого подтвержден коронавирус стабильное, лечение продолжается. При этом у его жены, которая находится на обсервации, признаков заболевания не обнаружили. Это объясняется тем, что она не получила достаточную дозу возбудителя и делала все необходимое, чтобы не заразиться. За ней еще наблюдают медики. Через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19.

Что было раньше: В Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек. Результаты тестов у 6 граждан не подтвердили заболевания COVID-19.

7 и 9 марта в Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали еще двух мужчин, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания.

Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, еще не готовы.

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