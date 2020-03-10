Ще двоє українців побороли коронавірус

Двох громадян України, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess та в яких було діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах міста Токіо.

Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медзакладів та наразі перебувають в місцевих готелях".

Деталі: Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус.

28 лютого українку, у якої виявили коронавірус на борту Diamond Princess, виписали з лікарні.

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