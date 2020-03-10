Ще двоє українців побороли коронавірус
Двох громадян України, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Дослівно: "Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess та в яких було діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах міста Токіо.
Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медзакладів та наразі перебувають в місцевих готелях".
Деталі: Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус.
28 лютого українку, у якої виявили коронавірус на борту Diamond Princess, виписали з лікарні.
Передісторія:
- Наразі на коронавірус захворіли 6 громадян України: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполі, Італія, 1 випадок виявили в Україні у Чернівецькій області.
- 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн. На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
- 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
- 2 березня остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.
- Для дозволу на висадку у пасажирів лайнера мали зафіксувати негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.