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Ще двоє українців побороли коронавірус

Вівторок, 10 березня 2020, 16:19
Ще двоє українців побороли коронавірус

Двох громадян України, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess та в яких було діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах міста Токіо.

Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медзакладів та наразі перебувають в місцевих готелях".

Деталі: Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус.

28 лютого українку, у якої виявили коронавірус на борту Diamond Princess, виписали з лікарні.

Передісторія: 

  • Наразі на коронавірус захворіли 6 громадян України: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполі, Італія, 1 випадок виявили в Україні у Чернівецькій області.
  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн. На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину. 
  • 2 березня остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.
  • Для дозволу на висадку у пасажирів лайнера мали зафіксувати негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусЯпонія
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