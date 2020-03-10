Еще двое украинцев победили коронавирус
Двух граждан Украины, у которых обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы.
Источник: Министерство здравоохранения
Дословно: "По состоянию на 9 марта 2020 года двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и в которых было диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях города Токио.
Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах".
Детали: Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. В 4-х из них обнаружили коронавирус.
28 февраля украинку, в которой обнаружили коронавирус на борту Diamond Princess, выписали из больницы.
Предыстория:
- Сейчас на коронавирус заболели 6 граждан Украины: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.
- 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран. На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
- 2 марта последняя группа людей с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине, высадилась на берег.
- Для разрешения на высадку у пассажиров лайнера должны были зафиксировать отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов.