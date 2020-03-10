Еще двое украинцев победили коронавирус

Двух граждан Украины, у которых обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "По состоянию на 9 марта 2020 года двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и в которых было диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях города Токио.

Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах".

Детали: Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. В 4-х из них обнаружили коронавирус.

28 февраля украинку, в которой обнаружили коронавирус на борту Diamond Princess, выписали из больницы.

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