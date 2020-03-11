Во вторник на Донбассе погибли 3 военных, 7 получили ранения, 2 – боевые травмы

10 марта российские оккупационные войска 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в частности по участкам разведения. От вражеских обстрелов за это время погибли 3 военных, 7 получили ранения, 2 получили боевое травмирование.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Также, вчера 10 марта, противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины".

Детали: Боевики применяли запрещенное "Минском" оружие. Также работали снайперы.

Отмечается, что обстрелы велись у Песков. Там противник использовал противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе также вспомнили обстрел российскими оккупантами военного грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил у Песков.

Кроме потерь, которые понесли наши военные в результате этого обстрела, также от вражеских обстрелов погиб еще один военный. Еще один защитник получил боевое травмирование.

Сообщается, что враг нарушал режим прекращения огня около Новоселовки Второй, Авдеевки, Васильевки, Павлополя, Широкино, Орехово, Хутора Вольного, Новоалександровки, Луганского, Мироновского, Новолуганского, Зализного и Новгородского.

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В понедельник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Погибли двое бойцов, еще семеро ранены.