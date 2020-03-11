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Разумков скасував закордонні відрядження нардепів через коронавірус

Середа, 11 березня 2020, 08:52
Разумков скасував закордонні відрядження нардепів через коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі".

 

Деталі: Кравчук також додала, що при вході до під’їздів Верховної Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.  

Що було раніше: Міністерство закордонних справ України в умовах поширення у світі коронавірусу створило оперативний штаб для захисту українців за кордоном.

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.
  • Станом на 11 березня, за час поширення коронавірусу зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб.

Українська правда

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Теми: Верховна Радакоронавіруссвіт
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