Разумков скасував закордонні відрядження нардепів через коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі".

Деталі: Кравчук також додала, що при вході до під’їздів Верховної Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.

Що було раніше: Міністерство закордонних справ України в умовах поширення у світі коронавірусу створило оперативний штаб для захисту українців за кордоном.

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