Разумков скасував закордонні відрядження нардепів через коронавірус
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook
Пряма мова: "Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі".
Деталі: Кравчук також додала, що при вході до під’їздів Верховної Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.
Що було раніше: Міністерство закордонних справ України в умовах поширення у світі коронавірусу створило оперативний штаб для захисту українців за кордоном.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.
- Станом на 11 березня, за час поширення коронавірусу зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб.