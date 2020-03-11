Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настойчиво рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире".

Детали: Кравчук также добавила, что при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.

Что было раньше: Министерство иностранных дел Украины в условиях распространения в мире коронавируса создало оперативный штаб для защиты украинцев за рубежом.

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