Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса

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Среда, 11 марта 2020, 09:52

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настойчиво рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире". 

 

Детали: Кравчук также добавила, что при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.

Что было раньше: Министерство иностранных дел Украины в условиях распространения в мире коронавируса создало оперативный штаб для защиты украинцев за рубежом.

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Предыстория: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
  • По состоянию на 11 марта, за время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек. 

Украинская правда
Темы: Верховная Рада коронавирус мир


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