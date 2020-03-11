Адвокат потерпілих у справі MH17: Дозвіл завезти в Україну "Бук" дав Путін

Така потужна зброя як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, імовірно, збили літак рейсу МН17 над Донбасом в 2014 році, не могла залишити територію Росії без дозволу її президента Володимира Путіна.

Джерело: адвокат родичів загиблих у катастрофі Boeing 777 Джеррі Скіннер в інтерв'ю Deutsche Welle

Пряма мова: "Певно, ми почуємо прізвище наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв’язки з дійовими особами на Сході України. Гадаю, ми почуємо і про пана Путіна.

Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було би санкціоновано на найвищому рівні. Все сталося саме так, як це сталося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити із упевненістю".

Деталі: Судовий процес щодо авіакатастрофи МН17 розпочався 9 березня у Нідерландах, На даний момент обвинувачення висунуте чотирьом особам: трьом росіянам і одному українцю.

Крім цього адвокат Джеррі Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та її президента Володимира Путіна.

Потерпілі вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Росії. Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака у небі над шотландським Локербі.

На думку Скіннера про вирок у цій справі можна буде почути "за рік, можливо, трохи більше".

Що передувало: Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочався 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Справу розглядають троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюють наживо.

За оцінками юристів, судовий процес у звинуваченні чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

Передісторія:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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