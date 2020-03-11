Адвокат потерпевших по делу MH17: Разрешение завезти в Украину "Бук" дал Путин

Такое мощное оружие как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, вероятно, был сбит самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, не могло покинуть территорию России без разрешения ее президента Владимира Путина.

Источник: адвокат родственников погибших в катастрофе Boeing 777 Джерри Скиннер в интервью Deutsche Welle

Прямая речь: "Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине.

Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью".

Детали: Судебный процесс по авиакатастрофе МН17 начался 9 марта в Нидерландах. На данный момент обвинение предъявлено четырем лицам: трем россиянам и одному украинцу.

Кроме этого адвокат Джерри Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина.

Пострадавшие требуют 330 миллионов долларов компенсации от России. Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби.

По мнению Скиннера о приговоре по этому делу можно будет услышать "через год, возможно, немного больше".

Что предшествовало: Суд над подозреваемыми в катастрофе MH-17 начался 9 марта 2020 г. и растянется на 25 недель. Дело рассматривают трое судей Окружного суда Гааги, трансляция ведется в прямом эфире.

По оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.

Предыстория:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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