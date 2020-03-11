У 2 буковинців не знайшли коронавірусу, ще 3 – перевіряють
За результатами тестів на коронавірус, у 2 буковинців не виявили захворювання, аналізи іще 3 осіб, яких госпіталізували 10 березня, медики ще чекають.
Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація
Дослівно: "Результати тестів на коронавірус у 2 буковинців, яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.
Ідеться про чоловіків, що потрапили до лікарні 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19
Деталі: Дані щодо результатів аналізів із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві надійшли 11 березня.
Відзначається, що на результати аналізів іще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають.
Що було раніше: У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано близько 10 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.
7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.
Передісторія:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.
- 11 березня до Чернівців приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус COVID-19 та визначить, чи правильно його лікують.