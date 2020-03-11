У 2 буковинців не знайшли коронавірусу, ще 3 – перевіряють

За результатами тестів на коронавірус, у 2 буковинців не виявили захворювання, аналізи іще 3 осіб, яких госпіталізували 10 березня, медики ще чекають.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "Результати тестів на коронавірус у 2 буковинців, яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Ідеться про чоловіків, що потрапили до лікарні 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19

Деталі: Дані щодо результатів аналізів із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві надійшли 11 березня.

Відзначається, що на результати аналізів іще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають.

Що було раніше: У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано близько 10 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.

7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.

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