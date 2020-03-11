У 2 буковинців не знайшли коронавірусу, ще 3 – перевіряють

997 переглядів
Середа, 11 березня 2020, 12:13

За результатами тестів на коронавірус, у 2 буковинців не виявили захворювання, аналізи іще 3 осіб, яких госпіталізували 10 березня, медики ще чекають.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "Результати тестів на коронавірус у 2 буковинців, яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Ідеться про чоловіків, що потрапили до лікарні 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19

Деталі: Дані щодо результатів аналізів із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві надійшли 11 березня.

Відзначається, що на результати аналізів іще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають.

Що було раніше: У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано близько 10 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.

7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.

Передісторія: 

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • 11 березня до Чернівців приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус COVID-19 та визначить, чи правильно його лікують.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус Україна Чернівецька область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Літню Олімпіаду можуть перенести на 2 роки через коронавірус 11 березня 2020, 11:30
Коронавірус: у МЗС створили оперативний штаб для захисту українців за кордоном 11 березня 2020, 09:36
Київ отримав швидкі тести для діагностики COVID-19 11 березня 2020, 08:25
Усі новини
Головні новини
Освітні заклади у Києві закривають до кінця березня
Київ іде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри – Кличко
Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч
Зеленський представив нового міністра оборони
Усі новини
безпека

Ефірні олії часто спричинюють отруєння. Правила безпеки

Фотопроект

Фотограф знімкував 4 сестер 43 роки поспіль

holiday

20 цитат, які надихнуть вас на правильне привітання з 8 березня