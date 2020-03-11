У 2 буковинцев не нашли коронавируса, еще 3 – проверяют
По результатам тестов на коронавирус, у 2 буковинцев не выявили заболевания, анализы еще 3 человек, которых госпитализировали 10 марта, медики еще ждут.
Источник: Черновицкая областная государственная администрация
Дословно: "Результаты тестов на коронавирус у 2 буковинцев, которых госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.
Речь идет о мужчинах, которые попали в больницу 7 и 9 марта. Они имели признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19
Детали: Данные об результатах анализов из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве поступили 11 марта.
Отмечается, что результаты анализов еще 3 буковинцев с подозрением на коронавирус, которых госпитализировали 10 марта, медики пока ждут.
Что было раньше: В Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы почти 10 человек. Результаты тестов у 6 граждан не подтвердили заболевания COVID-19.
7 и 9 марта в Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали еще двух мужчин, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания.
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный –житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- 11 марта в Черновцы приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирусом COVID-19 и определит, правильно ли его лечат.