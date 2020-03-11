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Представниця уряду у ВР звільняється: Справа не в тому, що новий Кабмін гірший, ніж минулий

Середа, 11 березня 2020, 11:50
Представниця уряду у ВР звільняється: Справа не в тому, що новий Кабмін гірший, ніж минулий

Представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді нардеп від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк залишає посаду у зв’язку із зміною уряду.

Джерело: Facebook-сторінка Шуляк

Дослівно: "Я залишаю посаду представника Кабміну у Верховній раді.

Зізнаюся відверто: "швидко перевзуватися" не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї. І справа не в тому, що новий Кабмін гірший ніж минулий.

Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ. З попереднім складом мені вдалося це зробити, адже з Олексієм ми працювали разом задовго до його призначення".

Деталі: За словами Шуляк, вона тісно співпрацювала з урядом Олексія Гончарука і підтримувала їх ініціативи: "Боротьба з корупцією, діджиталізація, велика приватизація, велике будівництво тощо — програми, які назавжди асоціюватимуться з урядом Гончарука, бо скоро принесуть Україні багато позитиву".

Нардеп пояснила, що до призначення кілька років разом із Гончаруком аналізувала законотворчі процеси в Україні та вдосконалювала їх в команді Офісу ефективного регулювання, тому у листопаді минулого року їй вдалося швидко "включилася" в процес.

Наразі вона не певна, що зможе повторити цей досвід, тому припиняє свої повноваження.

Шуляк вважає, що команді Гончарука вдалося гармонізувати поняття час і якість. Вона подякувала за можливість "бути частиною великої і талановитої команди порядних професіоналів", а новому уряду побажала бути тільки кращими.

Передісторія: 

  • 15 листопада 2019 року Шуляк стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді.
  • 4 березня 2020 року Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаГончарукСлуга народу
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