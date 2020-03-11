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Представительница КМУ в Раде увольняется: Дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый

Среда, 11 марта 2020, 11:50
Представительница КМУ в Раде увольняется: Дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк покидает пост в связи с изменением правительства.

Источник: Facebook-страница Шуляк

Дословно: "Я покидаю пост представителя Кабмина в Верховной раде.

Признаюсь откровенно: "быстро переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже чем прошлый.

Новому правительству нужен тот, кто отвечет за коммуникации, быстро и качественно вникнет в ход всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем мы работали вместе задолго до его назначения".

Детали: По словам Шуляк, она тесно сотрудничала с правительством Алексея Гончарука и поддерживала их инициативы: "Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т.п. - программы, которые навсегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, которые скоро принесут Украине много позитива".

Нардеп пояснила, что до назначения несколько лет вместе с Гончаруком анализировала законотворческие процессы в Украине и совершенствовала их в команде Офиса эффективного регулирования, поэтому в ноябре прошлого года ей удалось быстро "включилась" в процесс.

Сейчас она не уверена, что сможет повторить этот опыт, поэтому прекращает свои полномочия.

Шуляк считает, что команде Гончарука удалось гармонизировать понятие время и качество. Она поблагодарила за возможность "быть частью большой и талантливой команды порядочных профессионалов", а новому правительству пожелала быть только лучше.

Предыстория:

  • 15 ноября 2019 года Шуляк стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.
  • 4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровВерховная РадаГончарукСлуга народа
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