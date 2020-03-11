У всіх ТРЦ Києва спеціальні бригади перевірятимуть людей на коронавірус

В усіх торговельно-розважальних центрах Києва з 12 березня працюватимуть спеціальні бригади з виявлення коронавірусу у відвідувачів.

Джерело: повідомлення начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана на брифінгу 11 березня

Пряма мова: "У кожному торгівельному центрі завтра будуть працювати бригади, які будуть доглядати людей, при необхідності проводити температурний скринінг. І якщо температура буде підвищена - рекомендувати звернутися за медичною допомогою".

Деталі: За словами Рубана, хворобу у людей будуть визначати за "виключно візуальними ознаками" і шляхом вимірювання температури. "У коронавірусної інфекції є чітка симптоматика – це кашель, температура, нежить, які проявляються візуально", - наголосив він.

Перший заступник мера Микола Поворозник у свою чергу підкреслив, що в столиці запроваджується не карантин, а обмежувально-профілактичні заходи для запобігання розповсюдження коронавірусу.

За його словами, в Києві підготували 7 лікарняних закладів - 3 дорослих, 3 дитячих і 1 для вагітних.

Поворозник розповів, що місто наразі отримало 2,5 тисячі експрес-тестів для виявлення Covid-19, але планується придбати ще.

Крім того, до кінця тижня Київ сподівається отримати через Центр громадського здоров'я дві тест-машини, які встановлять в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни".

У вишах буде проводитися навчання у дистанційній формі. З понеділка почнуться телеуроки для старшокласників.

Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, його будуть двічі на добу дезінфікувати.

Що було раніше: 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця йде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри.

Зокрема, КМДА вирішила, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу. Водночас буде запроваджене дистанційне навчання.

Також у столиці обмежать усі масові заходи, якщо на них буде більше 60 учасників.

Київська міська державна адміністрація вирішила також призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, роботу розважальних центрів та розважальних зон в шопінг молах, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

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