У всіх ТРЦ Києва спеціальні бригади перевірятимуть людей на коронавірус
В усіх торговельно-розважальних центрах Києва з 12 березня працюватимуть спеціальні бригади з виявлення коронавірусу у відвідувачів.
Джерело: повідомлення начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана на брифінгу 11 березня
Пряма мова: "У кожному торгівельному центрі завтра будуть працювати бригади, які будуть доглядати людей, при необхідності проводити температурний скринінг. І якщо температура буде підвищена - рекомендувати звернутися за медичною допомогою".
Деталі: За словами Рубана, хворобу у людей будуть визначати за "виключно візуальними ознаками" і шляхом вимірювання температури. "У коронавірусної інфекції є чітка симптоматика – це кашель, температура, нежить, які проявляються візуально", - наголосив він.
Перший заступник мера Микола Поворозник у свою чергу підкреслив, що в столиці запроваджується не карантин, а обмежувально-профілактичні заходи для запобігання розповсюдження коронавірусу.
За його словами, в Києві підготували 7 лікарняних закладів - 3 дорослих, 3 дитячих і 1 для вагітних.
Поворозник розповів, що місто наразі отримало 2,5 тисячі експрес-тестів для виявлення Covid-19, але планується придбати ще.
Крім того, до кінця тижня Київ сподівається отримати через Центр громадського здоров'я дві тест-машини, які встановлять в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни".
У вишах буде проводитися навчання у дистанційній формі. З понеділка почнуться телеуроки для старшокласників.
Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, його будуть двічі на добу дезінфікувати.
Що було раніше: 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця йде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри.
Зокрема, КМДА вирішила, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу. Водночас буде запроваджене дистанційне навчання.
Також у столиці обмежать усі масові заходи, якщо на них буде більше 60 учасників.
Київська міська державна адміністрація вирішила також призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, роботу розважальних центрів та розважальних зон в шопінг молах, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу.
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
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