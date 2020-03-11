Во всех ТРЦ Киева специальные бригады будут искать коронавирус

Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей.

Источник: сообщение начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана на брифинге 11 марта

Прямая речь: "В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут осматривать людей, при необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена – рекомендовать обратиться за медицинской помощью".

Детали: По словам Рубана, болезнь у людей будут определять по "исключительно визуальным признакам" и путем измерения температуры. "У коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика - это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально", - подчеркнул он.

Первый заместитель мэра Николай Поворозник в свою очередь подчеркнул, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.

По его словам, в Киеве подготовили 7 лечебных заведений - 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных.

Поворозник рассказал, что город на данный момент получил 2,5 тысячи экспресс-тестов для выявления Covid-19, но планируется приобрести еще.

Кроме того, до конца недели Киев надеется получить через Центр общественного здоровья две тест-машины, которые установят в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

В вузах будет проводиться обучение в дистанционной форме. С понедельника начнутся телеуроки для старшеклассников.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, его будут дважды в сутки дезинфицировать.

Что было раньше: 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.

В частности, КГГА решила, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В то же время будет введено дистанционное обучение.

Также в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.

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