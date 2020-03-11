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Коронавірус: у КМДА кажуть, що мають запровадити скринінг в органах влади

Середа, 11 березня 2020, 15:00
Коронавірус: у КМДА кажуть, що мають запровадити скринінг в органах влади

На вході в органи державної влади мають заміряти температуру у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу, сказав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Джерело: брифінг у КМДА 11 березня

Пряма мова Поворозника: "Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не обмежує роботу закладів влади, всі працюють у штатному режимі.

Єдине, що має бути запроваджений (температурний) скринінг в органах державної влади. Мається на увазі, що з завтрашнього дня тут на вході з’явиться пост з лікарем, санепідеміологом, які будуть за зовнішніми ознаками (контролювати).

У нас завтра планується чергова сесія Київської міської ради – нічого обмежувати не будуть. Просто за зовнішніми ознаками буде проведено скринінг – люди з явними ознаками не будуть допускатися (на роботу)".

Деталі: Перший заступник голови КМДА заявив, що у влади є план дій на будь-який із варіантів розвитку подій.

Пряма мова: "Я наголошую, що це не карантин (зараз) – а обмежувальні профілактичні заходи. У разі розповсюдження, не дай Бог, коронавірусу у Києві – будуть вживатися карантинні заходи, які під собою мають на увазі обмеження пересування громадян, в’їзду у місто, виїзду з міста…

Карантин – це заборона на в’їзд, заборона на виїзд, зміна руху громадського транспорту. Їх (заходів) є багато – подивіться приклади Китаю, Сингапуру, Гонконгу, Італії. Такі ж заходи розроблено, щоб у нагальному випадку їх можна було використовувати". 

Інші подробиці:  Поворозник пояснив обмеження зібрань у столиці 60 людьми тим, що це – та кількість людей, якій можна зробити досить якісний температурний скринінг.  

Він повідомив, що у торговельних центрах із 12 березня будуть працювати бригади, які будуть оглядати людей і за необхідності міряти їм температуру – якщо будуть симптоми хвороби, людину направлятимуть до лікарні.

Припинення навчання і закриття садочків торкнеться близько 750 тисяч осіб – дошкільнят, школярів та студентів. У КМДА попросили батьків організувати перебування дітей вдома. Там наголосили, що "краще попередити можливі захворювання, ніж потім наздоганяти і боротися з захворювання".

Знати більше: Які заходи у Києві скасують через коронавірус – протокол КМДА

Передісторія:

  • 11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.
  • Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиївкарантин
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