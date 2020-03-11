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Коронавирус: в КГГА говорят, что должны ввести скрининг в органах власти

Среда, 11 марта 2020, 15:00
Коронавирус: в КГГА говорят, что должны ввести скрининг в органах власти

На входе в органы государственной власти должны замерять температуру в связи с риском распространения коронавируса, сказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Источник: брифинг в КГГА 11 марта

Прямая речь Поворозника: "Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме.

Единственное, что должен быть внедрен (температурный) скрининг в органах государственной власти. Имеется в виду, что с завтрашнего дня здесь на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые будут по внешним признакам (контролировать).

У нас завтра планируется очередная сессия Киевского городского совета – ничего ограничивать не будут. Просто по внешним признакам будет проведен скрининг – люди с явными признакам не будут допускаться (на работу)".

Детали: Первый заместитель главы КГГА заявил, что у властей есть план действий на любой из вариантов развития событий.

Прямая речь: "Я подчеркиваю, что это не карантин (сейчас) – а ограничительные профилактические мероприятия. В случае распространения, не дай Бог, коронавируса в Киеве – будут приниматься карантинные мероприятия, которые под собой подразумевают ограничение передвижения граждан, въезда в город, выезда из города...

Карантин – это запрет на въезд, запрет на выезд, изменение движения общественного транспорта. Их (мероприятий) есть много – посмотрите примеры Китая, Сингапура, Гонконга, Италии. Такие же меры разработаны, чтобы в случае необходимости их можно было использовать".

Другие подробности: Поворозник объяснил ограничение собраний в столице 60 людьми тем, что это – количество людей, которому можно сделать достаточно качественный температурный скрининг.

Он сообщил, что в торговых центрах с 12 марта будут работать бригады, которые будут осматривать людей и при необходимости мерить им температуру – если будут симптомы болезни, человека будут направлять в больницу.

Прекращение учебы и закрытие садиков коснется порядка 750 тысяч человек – дошкольников, школьников и студентов. В КГГА попросили родителей организовать пребывание детей дома. Там подчеркнули, что "лучше предупредить возможное заболевание, чем потом догонять и бороться с заболеванием".

Знать больше: Какие мероприятия в Киеве отменят из-за коронавируса – протокол КГГА

Предыстория:

  • 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
  • Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКиевкарантин
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