В Одессе из-за карантина закрыли школы и отменили Юморину

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Среда, 11 марта 2020, 20:42

Одесские школы с завтрашнего дня закрываются на карантин до 3 апреля.

Источник: "Думская"

Детали: Такое решение вслед за Кабмином приняла сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Случаев заболевания COVID-19 в Одессе нет, но выросло количество детей, больных другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Закрыто уже 223 класса.

Что касается детских садов, то если заболеет 20% детей в группе, ее закроют на карантин, если 20% от общего числа детей — закроется все учреждение.

Также решено отменить или перенести Юморину. По другим массовым мероприятиям будут принимать отдельные решения: если участников меньше 200, то их разрешат.

Тем временем закрываются муниципальные спортивные школы, театры и школы эстетического воспитания, а пробное ВНО переносят.

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Что было раньше:

  • 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.
  • В частности, КГГА решила, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В то же время будет введено дистанционное обучение.
  • Также в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.
  • Киевская городская государственная администрация решила приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, работу развлекательных центров и развлекательных зон в шопинг молах, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.
  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда
Темы: Одесса коронавирус


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