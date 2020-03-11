В Одессе из-за карантина закрыли школы и отменили Юморину

Одесские школы с завтрашнего дня закрываются на карантин до 3 апреля.

Источник: "Думская"

Детали: Такое решение вслед за Кабмином приняла сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Случаев заболевания COVID-19 в Одессе нет, но выросло количество детей, больных другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Закрыто уже 223 класса.

Что касается детских садов, то если заболеет 20% детей в группе, ее закроют на карантин, если 20% от общего числа детей — закроется все учреждение.

Также решено отменить или перенести Юморину. По другим массовым мероприятиям будут принимать отдельные решения: если участников меньше 200, то их разрешат.

Тем временем закрываются муниципальные спортивные школы, театры и школы эстетического воспитания, а пробное ВНО переносят.

Знать больше:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных

Что было раньше: