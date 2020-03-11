В Одессе из-за карантина закрыли школы и отменили Юморину
Одесские школы с завтрашнего дня закрываются на карантин до 3 апреля.
Источник: "Думская"
Детали: Такое решение вслед за Кабмином приняла сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Случаев заболевания COVID-19 в Одессе нет, но выросло количество детей, больных другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Закрыто уже 223 класса.
Что касается детских садов, то если заболеет 20% детей в группе, ее закроют на карантин, если 20% от общего числа детей — закроется все учреждение.
Также решено отменить или перенести Юморину. По другим массовым мероприятиям будут принимать отдельные решения: если участников меньше 200, то их разрешат.
Тем временем закрываются муниципальные спортивные школы, театры и школы эстетического воспитания, а пробное ВНО переносят.
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Что было раньше:
- 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.
- В частности, КГГА решила, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В то же время будет введено дистанционное обучение.
- Также в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.
- Киевская городская государственная администрация решила приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, работу развлекательных центров и развлекательных зон в шопинг молах, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.