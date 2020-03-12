Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні з’явилось нове міністерство

Четвер, 12 березня 2020, 08:40
В Україні з’явилось нове міністерство

Кабінет міністрів створив Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: постанова Кабміну від 11 березня № 212

Деталі: Цим документом Кабмін відмінив рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, уряд перейменував Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство у справах ветеранів України, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що Мінветеранів реалізуватиме державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності тощо.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій реалізуватиме державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.   

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль. Міністрром у справах ветеранів призначили Сергія Бессараба, а віцепрем'єром, міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексія Резнікова.

Передісторія:

  • 29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий Кабмін, створивши Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України замість двох міністерств – із питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Очолила нове міністерство Оксана Коляда.
  • Пізніше Коляда заявила, що не зовсім розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.
  • 17 січня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра пропозицій щодо низки міністерств, зокрема, й щодо Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
  • Пізніше міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що відомство буде розділено, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем'єр-міністр.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін змінив порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб
Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених
Депутати готуються скасувати право постійного користування державними с/г землями
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: