В Україні з’явилось нове міністерство

Кабінет міністрів створив Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: постанова Кабміну від 11 березня № 212

Деталі: Цим документом Кабмін відмінив рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, уряд перейменував Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство у справах ветеранів України, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що Мінветеранів реалізуватиме державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності тощо.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій реалізуватиме державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль. Міністрром у справах ветеранів призначили Сергія Бессараба, а віцепрем'єром, міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексія Резнікова.

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