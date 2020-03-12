В Украине появилось новое министерство

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Четверг, 12 марта 2020, 09:40

Кабинет министров создал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: постановление Кабмина от 11 марта № 212

Детали: Этим документом Кабмин отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, правительство переименовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что Минветеранов будет реализовывать государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства и тому подобное.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет реализовывать государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Что было раньше: 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль. Вице-премьером, министром реинтеграции временно оккупированных территорий назначили Алексея Резникова, а министром по делам ветеранов – Сергея Бессараба.

Предыстория:

  • 29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый Кабмин, создав Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместо двух министерств – по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Оксана Коляда.
  • Позже Коляда заявила, что не совсем понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями.
  • 17 января 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра предложений по ряду министерств, в том числе, и по Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
  • Позже министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что ведомство будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров ОРДЛО


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