Кабинет министров создал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: постановление Кабмина от 11 марта № 212

Детали: Этим документом Кабмин отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, правительство переименовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что Минветеранов будет реализовывать государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства и тому подобное.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет реализовывать государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Что было раньше: 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль. Вице-премьером, министром реинтеграции временно оккупированных территорий назначили Алексея Резникова, а министром по делам ветеранов – Сергея Бессараба.

Предыстория: