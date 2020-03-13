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Фондовий ринок США пережив найбільший обвал за 33 роки

П'ятниця, 13 березня 2020, 01:07
Фондовий ринок США пережив найбільший обвал за 33 роки

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року. 

Джерело: Associated Press

Деталі: За результатами торгів, індекси потрапили у так звану "ведмежу зону". Нею вважається ситуація, коли ціни впали на понад 20%.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільший компаній світу, впав за цей день на 9,5%. Загалом же він втратив 26,7% від найвищої позначки, яка була встановлена лише минулого місяці. 

Промисловий показник Dow Jones втратив майже 10%. Це найбільша втрата з моменту падіння на 23% у "чорний понеділок" 1987 року. 

Таким чином був завершений безпрецедентний ріст індексів, що тривав 11 років.

Що передувало: 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Нагадаємо:

  • Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом на всіх континентах перевищила 126 тисяч, вилікувалися майже 68 тисяч людей.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: економікакоронавірус
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