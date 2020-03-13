Фондовый рынок США пережил самый большой обвал за 33 года

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Пятница, 13 марта 2020, 02:07

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

Источник: Associated Press

Детали: По результатам торгов, индексы попали в так называемую "медвежью зону". Ею считается ситуация, когда цены упали более чем на 20%.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира, упал за этот день на 9,5%. В целом же он потерял 26,7% от самой высокой отметки, которая была установлена ​​только в прошлом месяце.

Промышленный показатель Dow Jones потерял почти 10%. Это самая большая потеря с момента падения на 23% в "черный понедельник" 1987 года.

Таким образом был завершен беспрецедентный рост индексов, что длился 11 лет.

Что предшествовало: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

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Напомним: 

  • Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 126 тысяч, вылечились почти 68 тысяч человек.
  • В Украине  зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда
Темы: экономика коронавирус


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