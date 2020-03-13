Фондовый рынок США пережил самый большой обвал за 33 года

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

Источник: Associated Press

Детали: По результатам торгов, индексы попали в так называемую "медвежью зону". Ею считается ситуация, когда цены упали более чем на 20%.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира, упал за этот день на 9,5%. В целом же он потерял 26,7% от самой высокой отметки, которая была установлена ​​только в прошлом месяце.

Промышленный показатель Dow Jones потерял почти 10%. Это самая большая потеря с момента падения на 23% в "черный понедельник" 1987 года.

Таким образом был завершен беспрецедентный рост индексов, что длился 11 лет.

Что предшествовало: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

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Напомним: