Фондовый рынок США пережил самый большой обвал за 33 года
Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.
Источник: Associated Press
Детали: По результатам торгов, индексы попали в так называемую "медвежью зону". Ею считается ситуация, когда цены упали более чем на 20%.
Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира, упал за этот день на 9,5%. В целом же он потерял 26,7% от самой высокой отметки, которая была установлена только в прошлом месяце.
Промышленный показатель Dow Jones потерял почти 10%. Это самая большая потеря с момента падения на 23% в "черный понедельник" 1987 года.
Таким образом был завершен беспрецедентный рост индексов, что длился 11 лет.
Что предшествовало: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Напомним:
- Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 126 тысяч, вылечились почти 68 тысяч человек.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.