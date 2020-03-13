У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

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П'ятниця, 13 березня 2020, 04:59

У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомив прессекретар прем’єра. За його словами, хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів. 

У прем’єра симптоми інфікування відсутні. Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні. 

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

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Нагадаємо:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Українська правда
Теми: коронавірус Канада


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