У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус
П'ятниця, 13 березня 2020, 03:59
У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили коронавірус SARS-CoV-2, який породжує хворобу Covid 2019.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це повідомив прессекретар прем’єра. За його словами, хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.
У прем’єра симптоми інфікування відсутні. Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.
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Нагадаємо:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.
Українська правда