У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомив прессекретар прем’єра. За його словами, хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

У прем’єра симптоми інфікування відсутні. Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.

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