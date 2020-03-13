У жены Джастина Трюдо подтвердили коронавирус

У Софи Грегуар-Трюдо, жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо, подтвердили коронавирус SARS-CoV-2, который порождает болезнь Covid 2019.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщил пресс-секретарь премьера. По его словам, больной чувствует себя хорошо и придерживается рекомендаций врачей.

У премьера симптомы инфицирования отсутствуют. Ранее он уже сообщил, что будет находиться в самоизоляции две недели.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: