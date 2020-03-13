У жены Джастина Трюдо подтвердили коронавирус
Пятница, 13 марта 2020, 03:59
У Софи Грегуар-Трюдо, жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо, подтвердили коронавирус SARS-CoV-2, который порождает болезнь Covid 2019.
Источник: Reuters
Детали: Об этом сообщил пресс-секретарь премьера. По его словам, больной чувствует себя хорошо и придерживается рекомендаций врачей.
У премьера симптомы инфицирования отсутствуют. Ранее он уже сообщил, что будет находиться в самоизоляции две недели.
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Напомним:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
Украинская правда