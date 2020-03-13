У жены Джастина Трюдо подтвердили коронавирус

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Пятница, 13 марта 2020, 04:59

У Софи Грегуар-Трюдо, жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо, подтвердили китайский коронавирус.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщил пресс-секретарь премьера. По его словам, больной чувствует себя хорошо и придерживается рекомендаций врачей.

У премьера симптомы инфицирования отсутствуют. Ранее он уже сообщил, что будет находиться в самоизоляции две недели.

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Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине  зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Украинская правда
Темы: коронавирус Канада


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