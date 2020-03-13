З 13 березня Словаччина обмежила пропуск громадян на свою територію, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції. Автобусне сполучення з країною призупинене.

Джерело: Нова митниця у Twitter

Дослівно: "ОФІЦІЙНО! Відсьогодні, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки".

Деталі: Водночас повідомляється, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі. Також працюють словацькі пункти пропуску на виїзд: виїхати з країни можна безперешкодно.

Що було раніше: У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.

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