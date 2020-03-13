Словаччина обмежила пропуск на свою територію
З 13 березня Словаччина обмежила пропуск громадян на свою територію, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції. Автобусне сполучення з країною призупинене.
Джерело: Нова митниця у Twitter
Дослівно: "ОФІЦІЙНО! Відсьогодні, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки".
Деталі: Водночас повідомляється, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі. Також працюють словацькі пункти пропуску на виїзд: виїхати з країни можна безперешкодно.
Що було раніше: У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.
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Передісторія:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.