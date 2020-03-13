Словакия ограничила пропуск на свою территорию
С 13 марта Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции.
Источник: Новая таможня в Twitter
Дословно: "ОФИЦИАЛЬНО! С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики".
Детали: Вместе с тем сообщается, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.
Что было раньше: В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.