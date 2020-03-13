С 13 марта Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: Новая таможня в Twitter

Дословно: "ОФИЦИАЛЬНО! С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики".

Детали: Вместе с тем сообщается, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Что было раньше: В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек.

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Предыстория: