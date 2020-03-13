З підозрою на коронавірус госпіталізували ще одного українця після повернення з Італії

У Львові з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізували жителя області, який раніше повернувся з Італії.

Джерело: пресслужба Кам'янко-Бузької міської ради

Дослівно: "З метою запобігання дезінформації мешканців Кам’янка-Бузького району повідомляємо про те, що 12.03.2020 року в другій половинні дня до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії.

Враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, спричинену коронавірусом COVID-19, хворого госпіталізовано спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження та встановлення діагнозу".

Деталі: Повідомляється, що задля зменшення ризику можливого розповсюдження інфекції, місцева влада прийняла рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.

До жителів району звернулись із з проханням обмежитись у відвідуванні місць масового скупчення людей, дотримуватися правил особистої гігієни та зберігати спокій.

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