З підозрою на коронавірус госпіталізували ще одного українця після повернення з Італії
У Львові з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізували жителя області, який раніше повернувся з Італії.
Джерело: пресслужба Кам'янко-Бузької міської ради
Дослівно: "З метою запобігання дезінформації мешканців Кам’янка-Бузького району повідомляємо про те, що 12.03.2020 року в другій половинні дня до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії.
Враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, спричинену коронавірусом COVID-19, хворого госпіталізовано спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження та встановлення діагнозу".
Деталі: Повідомляється, що задля зменшення ризику можливого розповсюдження інфекції, місцева влада прийняла рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.
До жителів району звернулись із з проханням обмежитись у відвідуванні місць масового скупчення людей, дотримуватися правил особистої гігієни та зберігати спокій.
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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Передісторія:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україніз 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадкистало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.
- У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворихна COVID-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.