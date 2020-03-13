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С подозрением на коронавирус госпитализирован еще один украинец

Пятница, 13 марта 2020, 10:28
С подозрением на коронавирус госпитализирован еще один украинец

Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.

Источник: пресс-служба Каменка-Бугского городского совета

Дословно: "С целью предотвращения дезинформации жителей Каменка-Бугского района сообщаем о том, что 12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования выяснилось, что больной прибыл из Италии.

Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19 больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза".

Детали: Сообщается, что для уменьшения риска возможного распространения инфекции, местные власти приняли решение временно приостановить работу рынков в Каменка-Бугской и поселках Добротвор и Новый Ярычев.

К жителям района обратились с с просьбой ограничиться в посещении мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Львов
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