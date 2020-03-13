С подозрением на коронавирус госпитализирован еще один украинец

Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.

Источник: пресс-служба Каменка-Бугского городского совета

Дословно: "С целью предотвращения дезинформации жителей Каменка-Бугского района сообщаем о том, что 12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования выяснилось, что больной прибыл из Италии.

Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19 больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза".

Детали: Сообщается, что для уменьшения риска возможного распространения инфекции, местные власти приняли решение временно приостановить работу рынков в Каменка-Бугской и поселках Добротвор и Новый Ярычев.

К жителям района обратились с с просьбой ограничиться в посещении мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.

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