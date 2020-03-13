С подозрением на коронавирус госпитализирован еще один украинец

1736 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 11:28

Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.

Источник: пресс-служба Каменка-Бугского городского совета

Дословно: "С целью предотвращения дезинформации жителей Каменка-Бугского района сообщаем о том, что 12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования выяснилось, что больной прибыл из Италии.

Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19 больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза".

Детали: Сообщается, что для уменьшения риска возможного распространения инфекции, местные власти приняли решение временно приостановить работу рынков в Каменка-Бугской и поселках Добротвор и Новый Ярычев.

К жителям района обратились с с просьбой ограничиться в посещении мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Львов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок – Аваков 13 марта 2020, 11:29
Рост до 25%, маски и бесконтакт: как сервисы доставки еды работают в условиях карантина 13 марта 2020, 11:16
В трех пассажиров, которых сняли с рейса из Милана, коронавируса не нашли 13 марта 2020, 11:08
Все новости
Главные новости
В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт
У Зеленского подтвердили, что он собирает СНБО
В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19
Коронавирус в Украине: СНБО будет решать, закрывать ли границы
Все новости
здоровье

Красные, зеленые и готические: лекарства и другие вещи, которые меняют цвет ваших экскрементов

Фото

9 ностальгических фото с гаджетами прошлого

тест

Допишите 8 историй девушек. Интерактивный текст

Поиск по сайту
Архив
Весь архів