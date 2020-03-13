Разумков: Засідання Ради через коронавірус може відбутися наступного тижня

Позачергове засідання Верховної Ради через коронавірус може відбутися наступного тижня з 16 по 20 березня.

Джерело: брифінг глави ВР Дмитра Разумкова 13 березня

Пряма мова: "Я думаю, що засідання може відбутися на наступному тижні. Таке рішення можуть прийняти у три способи. Позачергове засідання відбувається або за підписом 150 народних депутатів, або за зверненням президента, або за рішенням погоджувальної ради.

Ми маємо сформувати порядок денний, тому що ми не можемо просто скликати засідання, якби була така можливість, ми б уже сьогодні (13 березня) його скликали. Там повинен бути виключний перелік питань, які будуть розглядатися, щоб нічого не загубити і підготувати саме ті законопроєкти, які необхідно розглянути, на це ще треба деякий час.

Я сподіваюся, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання".

Що передувало: 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що ініціює позачергове засідання Верховної ради заради закону про коронавірус.

В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.

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