Разумков: Заседание Рады из-за коронавируса может состояться на следующей неделе

Внеочередное заседание Верховной Рады из-за коронавируса может состояться на следующей неделе с 16 по 20 марта.

Источник: брифинг главы ВР Дмитрия Разумкова 13 марта

Прямая речь: "Я думаю, что заседание может состояться на следующей неделе. Такое решение могут принять тремя способами. Внеочередное заседание проходит или за подписью 150 народных депутатов, или по обращению президента, или по решению согласительного совета.

Мы должны сформировать повестку дня, потому что мы не можем просто созвать заседание, если бы была такая возможность, мы бы уже сегодня (13 марта) его созвали. Там должен быть исключительный перечень вопросов, которые будут рассматриваться, чтобы ничего не потерять и подготовить именно те законопроекты, которые необходимо рассмотреть, на это еще нужно некоторое время.

Я надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание".

Что предшествовало: 13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.

В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: