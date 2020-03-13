Разумков: Заседание Рады из-за коронавируса может состояться на следующей неделе

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Пятница, 13 марта 2020, 12:02

Внеочередное заседание Верховной Рады из-за коронавируса может состояться на следующей неделе с 16 по 20 марта.

Источник: брифинг главы ВР Дмитрия Разумкова 13 марта

Дополняется...

Что предшествовало: В Украине  зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус Верховная Рада Covid-2019 Украина Разумков Дмитрий


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