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Разумков: Через коронавірус доступ до парламентів обмежують у всіх країнах

П'ятниця, 13 березня 2020, 11:08
Разумков: Через коронавірус доступ до парламентів обмежують у всіх країнах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков роз’яснив, як Верховна Рада співпрацюватиме зі ЗМІ у період карантину, запровадженого урядом у зв’язку із загрозою епідемії коронавірусу.

Джерело: Разумков на брифінгу у Верховній Раді

Пряма мова: "Обмежують всіх, якщо ми говоримо про відвідувачів Верховної Ради, обмежили повністю всіх, як це зробили майже всі, або багато з парламентів Європи"

Деталі: Разумков заявив, що було прийнято рішення обмежити доступ для всіх, окрім журналістів.

Журналісти зможуть працювати на третьому поверсі в пресцентрі, який призначений для роботи ЗМІ. При цьому діятиме обмеження на кількість журналістів від різних ЗМІ – від одного телеканалу одна знімальна група, або один представник від одного ЗМІ іншого типу.

Спікер підкреслив, що засідання Верховної Ради транслюватиме телеканал Рада, тому звернувся до журналістів з проханням, за можливості, здійснювати свою роботу дистанційно.

Він зазначив, що була пропозиція повністю обмежити доступ, але, на його думку, це було б неправильно.

Що було раніше: Через введення в Україні карантину Разумков обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів та помічників.

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Які заходи у Києві скасують через коронавірус – протокол КМДА

Передісторія:

  • 11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.
  • Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей.

Теми: Верховна Радакоронавірус
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