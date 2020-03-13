Разумков: из-за коронавируса доступ в парламенты ограничивают во всех странах

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Пятница, 13 марта 2020, 12:08

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков разъяснил, как Верховная Рада будет сотрудничать со СМИ в период карантина, введенного правительством в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Источник: Разумков на брифинге в Верховной Раде

Прямая речь: "Ограничивают всех, если мы говорим о посетителях Верховной Рады, ограничили абсолютно всех, как это сделали почти все, или многие из парламентов Европы"

Детали: Разумков заявил, что было принято решение ограничить доступ для всех, кроме журналистов.

Журналисты смогут работать на третьем этаже в пресс-центре, который предназначен для работы СМИ. При этом будет действовать ограничение на количество журналистов от различных СМИ – от одного телеканала одна съемочная группа, или один представитель от одного СМИ другого типа.

Спикер подчеркнул, что заседание Верховной Рады будет транслировать телеканал Рада, поэтому обратился к журналистам с просьбой по возможности осуществлять свою работу дистанционно.

Он отметил, что было предложение полностью ограничить доступ, но, по его мнению, это было бы неправильно.

Что было раньше: из-за введения в Украине карантина Разумков ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников.

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Предыстория:

  • 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
  • Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.

Темы: Верховная Рада коронавирус


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