Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков: из-за коронавируса доступ в парламенты ограничивают во всех странах

Пятница, 13 марта 2020, 11:08
Разумков: из-за коронавируса доступ в парламенты ограничивают во всех странах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков разъяснил, как Верховная Рада будет сотрудничать со СМИ в период карантина, введенного правительством в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Источник: Разумков на брифинге в Верховной Раде

Прямая речь: "Ограничивают всех, если мы говорим о посетителях Верховной Рады, ограничили абсолютно всех, как это сделали почти все, или многие из парламентов Европы"

Детали: Разумков заявил, что было принято решение ограничить доступ для всех, кроме журналистов.

Журналисты смогут работать на третьем этаже в пресс-центре, который предназначен для работы СМИ. При этом будет действовать ограничение на количество журналистов от различных СМИ – от одного телеканала одна съемочная группа, или один представитель от одного СМИ другого типа.

Спикер подчеркнул, что заседание Верховной Рады будет транслировать телеканал Рада, поэтому обратился к журналистам с просьбой по возможности осуществлять свою работу дистанционно.

Он отметил, что было предложение полностью ограничить доступ, но, по его мнению, это было бы неправильно.

Что было раньше: из-за введения в Украине карантина Разумков ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Какие мероприятия в Киеве отменят из-за коронавируса – протокол КГГА

Предыстория:

  • 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
  • Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.

Темы: Верховная Радакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: