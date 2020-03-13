Депутатам вимірюватимуть температуру на вході до Ради

238 переглядів
П'ятниця, 13 березня 2020, 12:54

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на вході до парламенту народним депутам будуть вимірювати температуру.

Джерело: брифінг глави ВР Дмитра Разумкова 13 березня

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про додаткові заходи, то буде йти вимірювання, тобто скринінг температурний…

Я думаю, що правила мають бути одні для всіх, коли люди повертаються з різних країн, коли ми вводимо такі обмеження, плюс я розумію, що це велика кількість людей, я думаю, що всі поставляться до цього з розумінням".

Деталі: Разумков уточнив, що у кожного депутата перед входом до будівлі ВР будуть вимірювати температуру.

У глави ВР запитали, що буде, якщо нардеп попри підвищену температуру захоче зайти до парламенту. Разумков відповів: "Я думаю, що я зможу знайти аргументи і колеги по парламенту зможуть знайти аргументи, щоб пояснити таким депутатам, чому цього не потрібно робити".

За словами Разумкова, алгоритм дій, що потрібно робити, якщо у людини виявлена підвищена температура, – відпрацьований.

Що було раніше: Через введення в Україні карантину Разумков обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів та помічників.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Які заходи у Києві скасують через коронавірус – протокол КМДА

Передісторія:

  • 11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.
  • Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна Рада коронавірус Covid-2019 Разумков Дмитро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Разумков: Через коронавірус доступ до парламентів обмежують у всіх країнах 13 березня 2020, 12:08
Разумков: Засідання Ради через коронавірус може відбутися наступного тижня 13 березня 2020, 12:02
Коронавірус: Міністр охорони здоров’я ініціює позачергове засідання Ради 13 березня 2020, 11:46
Усі новини
Головні новини
У Мінську домовилися про створення спільного з ОРДЛО органу – ЗМІ
Хвору на Covid 2019 із Радомишля підключали до апарату штучного дихання
Ми ліквідуємо ДАБІ – Зеленський
У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт
Усі новини
дослідження

Людина може бути заразною коронавірусом до 37 днів

поради

Як ефективно працювати з дому та не втратити баланс

їжа

7 рецептів з вівсянки, які можна приготувати з вечора на ранок