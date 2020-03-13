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Депутатам вимірюватимуть температуру на вході до Ради

П'ятниця, 13 березня 2020, 11:54
Депутатам вимірюватимуть температуру на вході до Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на вході до парламенту народним депутам будуть вимірювати температуру.

Джерело: брифінг глави ВР Дмитра Разумкова 13 березня

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про додаткові заходи, то буде йти вимірювання, тобто скринінг температурний…

Я думаю, що правила мають бути одні для всіх, коли люди повертаються з різних країн, коли ми вводимо такі обмеження, плюс я розумію, що це велика кількість людей, я думаю, що всі поставляться до цього з розумінням".

Деталі: Разумков уточнив, що у кожного депутата перед входом до будівлі ВР будуть вимірювати температуру.

У глави ВР запитали, що буде, якщо нардеп попри підвищену температуру захоче зайти до парламенту. Разумков відповів: "Я думаю, що я зможу знайти аргументи і колеги по парламенту зможуть знайти аргументи, щоб пояснити таким депутатам, чому цього не потрібно робити".

За словами Разумкова, алгоритм дій, що потрібно робити, якщо у людини виявлена підвищена температура, – відпрацьований.

Що було раніше: Через введення в Україні карантину Разумков обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів та помічників.

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Передісторія:

  • 11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.
  • Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадакоронавірусCovid-2019Разумков Дмитро
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