Депутатам будут измерять температуру на входе в Раду
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на входе в парламент народным депутам будут измерять температуру.
Источник: брифинг главы ВР Дмитрия Разумкова 13 марта
Прямая речь: "Если мы говорим о дополнительных мерах, то будет идти измерения, то есть скрининг температурный...
Я думаю, что правила должны быть одни для всех, когда люди возвращаются из разных стран, когда мы вводим такие ограничения, плюс я понимаю, что это большое количество людей, я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием".
Детали: Разумков уточнил, что у каждого депутата перед входом в здание ВР будут измерять температуру.
У главы ВР спросили, что будет, если нардеп несмотря на повышенную температуру захочет зайти в парламент. Разумков ответил: "Я думаю, что я смогу найти аргументы и коллеги по парламенту смогут найти аргументы, чтобы объяснить таким депутатам, почему этого не нужно делать".
По словам Разумкова, алгоритм действий, что нужно делать, если у человека выявлена повышенная температура, – отработан.
Что было раньше: из-за введения в Украине карантина Разумков ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников.
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Предыстория:
- 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
- Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.