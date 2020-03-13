Депутатам будут измерять температуру на входе в Раду

272 просмотра
Пятница, 13 марта 2020, 12:54

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на входе в парламент народным депутам будут измерять температуру.

Источник: брифинг главы ВР Дмитрия Разумкова 13 марта

Прямая речь: "Если мы говорим о дополнительных мерах, то будет идти измерения, то есть скрининг температурный...

Я думаю, что правила должны быть одни для всех, когда люди возвращаются из разных стран, когда мы вводим такие ограничения, плюс я понимаю, что это большое количество людей, я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием".

Детали: Разумков уточнил, что у каждого депутата перед входом в здание ВР будут измерять температуру.

У главы ВР спросили, что будет, если нардеп несмотря на повышенную температуру захочет зайти в парламент. Разумков ответил: "Я думаю, что я смогу найти аргументы и коллеги по парламенту смогут найти аргументы, чтобы объяснить таким депутатам, почему этого не нужно делать".

По словам Разумкова, алгоритм действий, что нужно делать, если у человека выявлена ​​повышенная температура, – отработан.

Что было раньше: из-за введения в Украине карантина Разумков ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Какие мероприятия в Киеве отменят из-за коронавируса – протокол КГГА

Предыстория:

  • 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
  • Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная Рада коронавирус Covid-2019 Разумков Дмитрий


powered by lun.ua
Материалы по теме
Разумков: из-за коронавируса доступ в парламенты ограничивают во всех странах 13 марта 2020, 12:08
Разумков: Заседание Рады из-за коронавируса может состояться на следующей неделе 13 марта 2020, 12:02
Коронавирус: Министр здравоохранения инициирует внеочередное заседание Рады 13 марта 2020, 11:46
Все новости
Главные новости
В Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа – СМИ
Больную Covid 2019 из Радомышля подключали к аппарату искусственного дыхания
Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский
В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт
Все новости
здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

поясняет Супрун

Почему санэпидемслужба нас не спасет

поясняет Супрун

Почему необходимо постоянно очищать свой смартфон?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів