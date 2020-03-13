Зрив презентації Сивохо: суд посадив під домашній арешт члена "Нацкорпусу"

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П'ятниця, 13 березня 2020, 17:47

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці для члена "Нацкорпусу", ветерана АТО Олександра Демидова (позивний Волков), якого судять за зрив презентації радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Джерело: засідання суду

Деталі: Згідно з вироком, арешт триватиме до 10 травня.

Адвокат Демидова Едуард Вербінець назвав рішення суду необгрунтованим і сказав журналістам, що його підзахисний ні в чому не винний. Так, він був на презентації Сивохо, але на нього не нападав і його не бив.

Адвокат заявив, що обов'язково подасть на це рішення суду апеляцію.

Пряма мова арештованого Демидова: "Це політична розправа... Я взагалі не був біля Сивохо і близько. Я поставив йому питання, зірвав плакат і пішов з кімнати. Але влада вирішила помститися".

Далі суд обиратиме запобіжні заходи ще одному ветерану АТО Юрію Каплі і голові київського осередку "Нацкорпусу" Сергію Тамаріну, яких також звинувачують у нападі на Сивохо.

Що передувало: 12 березня радника секретаря РНБО Сергія Сивохо виштовхали з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. За даними ЗМІ, це були ветерани полку "Азов".

Сивохо анонсував старт своєї платформи для того, щоб "допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути".

12 березня до проведення заходу Сивохо у КВЦ "Парковий" обступили кремезні чоловіки і на підвищених тонах щось йому доводили. Потім вони зі словами "до побачення" почали виштовхувати радника секретаря РНБО у бік виходу з будівлі. Сивохо впав на підлогу, а потім підвівся і накульгуючи вийшов із зали.

У звязку із подією, правоохоронці затримали і доставили до поліцейського відділку на Печерську 15 осіб. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Євген Кізілов, УП
Теми: Сивохо суд націоналісти арешт


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