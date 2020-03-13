Срыв презентации Сивохо: суд посадил под домашний арест члена "Нацкорпуса"

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Пятница, 13 марта 2020, 17:47

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца для члена "Нацкорпуса", ветерана АТО Александра Волкова, которого судят за срыв презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Источник: заседание суда

Детали: Согласно приговору, арест продлится до 10 мая.

В комментарии журналистам в зале суда Александр объяснил, что Волков не его настоящая фамилия, а позывной.

В суд пришел также нардеп Виталий Бондарь. Он хотел взять Волкова и его двух сообщников на поруки.

Далее в пятницу суд будет избирать меры пресечения еще одному ветерану АТО Юрию Капле и главе киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Тамарину, которых также обвиняют в нападении на Сивохо.

Дополняется...

Темы: Сивохо суд националисты арест


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