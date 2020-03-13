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Срыв презентации Сивохо: суд посадил под домашний арест члена "Нацкорпуса"

Пятница, 13 марта 2020, 16:47
Срыв презентации Сивохо: суд посадил под домашний арест члена Нацкорпуса

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца для члена "Нацкорпуса", ветерана АТО Александра Демидова (позывной Волков), которого судят за срыв презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Источник: заседание суда

Детали: Согласно приговору, арест продлится до 10 мая.

Адвокат Демидова Эдуард Вербинец назвал решение суда необоснованным и сказал журналистам, что его подзащитный ни в чем не виноват. Да, он был на презентации Сивохо, но на него не нападал и его не бил.

Адвокат заявил, что обязательно подаст на это решение суда апелляцию.

Прямая речь арестованного Демидова: "Это политическая расправа… Я вообще не был около Сивохо и близко. Я задал ему вопросы, сорвал плакат и ушел из комнаты. Но власть решила отомстить".

Далее суд будет избирать меры пресечения еще одному ветерану АТО Юрию Капле и главе киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Тамарину, которых также обвиняют в нападении на Сивохо.

Что предшествовало: 12 марта советника секретаря СНБО Сергея Сивохо вытолкали с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе. По данным СМИ, это были ветераны полка "Азов".

Сивохо анонсировал старт своей платформы для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать".

12 марта до проведения мероприятия Сивохо в КВЦ "Парковый" обступили крепкие мужчины и на повышенных тонах что-то ему доказывали. Затем они со словами "до свидания" начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. Сивохо упал на пол, а потом встал и прихрамывая вышел из зала.

В связи с событием правоохранители задержали и доставили в полицейский участок 15 человек. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Сивохосуднационалистыарест
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