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Ще у двох чоловіків на Житомирщині підозрюють коронавірус

П'ятниця, 13 березня 2020, 17:43
Ще у двох чоловіків на Житомирщині підозрюють коронавірус

Двох мешканців з Житомирщини, що повернулись з-за кордону, перевіряють на коронавірус.

Джерело: голова житомирської ОДА Віталій Бунечка, яйого цитує "Укрінформ"  

Дослівно: "Наразі перевіряється інформація щодо можливого захворювання на коронавірус двох пацієнтів із Бердичева та Андрушівки, де є можлива симптоматика цієї хвороби".

Деталі: Як зазначають в ОДА, житель Андрушівки впродовж 7 лютого-11 березня перебував у Польщі. За попередньою інформацією, чоловік не контактував із хворими, чи потенційно інфікованими поляками.

При перетині кордону в нього не виявили підвищеної температури. Проте ввечері 12 березня він відчув себе погано, а 13 березня звернувся в лікарню.

Чоловік із Бердичева з підозрою на коронавірус, який подорожував Італією, сам звернувся до медиків.

Передісторія:

  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
  • У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.
  • У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Житомирщина
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