Ще у двох чоловіків на Житомирщині підозрюють коронавірус

Двох мешканців з Житомирщини, що повернулись з-за кордону, перевіряють на коронавірус.

Джерело: голова житомирської ОДА Віталій Бунечка, яйого цитує "Укрінформ"

Дослівно: "Наразі перевіряється інформація щодо можливого захворювання на коронавірус двох пацієнтів із Бердичева та Андрушівки, де є можлива симптоматика цієї хвороби".

Деталі: Як зазначають в ОДА, житель Андрушівки впродовж 7 лютого-11 березня перебував у Польщі. За попередньою інформацією, чоловік не контактував із хворими, чи потенційно інфікованими поляками.

При перетині кордону в нього не виявили підвищеної температури. Проте ввечері 12 березня він відчув себе погано, а 13 березня звернувся в лікарню.

Чоловік із Бердичева з підозрою на коронавірус, який подорожував Італією, сам звернувся до медиків.

Передісторія: