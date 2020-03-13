Ще у двох чоловіків на Житомирщині підозрюють коронавірус
Двох мешканців з Житомирщини, що повернулись з-за кордону, перевіряють на коронавірус.
Джерело: голова житомирської ОДА Віталій Бунечка, яйого цитує "Укрінформ"
Дослівно: "Наразі перевіряється інформація щодо можливого захворювання на коронавірус двох пацієнтів із Бердичева та Андрушівки, де є можлива симптоматика цієї хвороби".
Деталі: Як зазначають в ОДА, житель Андрушівки впродовж 7 лютого-11 березня перебував у Польщі. За попередньою інформацією, чоловік не контактував із хворими, чи потенційно інфікованими поляками.
При перетині кордону в нього не виявили підвищеної температури. Проте ввечері 12 березня він відчув себе погано, а 13 березня звернувся в лікарню.
Чоловік із Бердичева з підозрою на коронавірус, який подорожував Італією, сам звернувся до медиків.
Передісторія:
- Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
- У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.
- У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.