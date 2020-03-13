Еще у двух мужчин на Житомирщине подозревают коронавирус

Двух жителей Житомирской области, вернувшихся из-за границы, проверяют на коронавирус.

Источник: председатель житомирской ОГА Виталий Бунечко, которого цитирует "Укринформ"

Дословно: "Сейчас проверяется информация о возможном заболевании коронавирусом двух пациентов из Бердичева и Андрушевки, где есть возможна симптоматика этой болезни".

Детали: Как отмечают в ОГА, житель Андрушевки в течении 7 февраля -11 марта находился в Польше. По предварительной информации, мужчина не контактировал с больными, или потенциально инфицированными поляками.

При пересечении границы у него не обнаружили повышенной температуры. Однако вечером 12 марта он почувствовал себя плохо, а 13 марта обратился в больницу.

Мужчина из Бердичева с подозрением на коронавирус, который путешествовал по Италии, сам обратился к медикам.

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