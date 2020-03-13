Еще у двух мужчин на Житомирщине подозревают коронавирус
Двух жителей Житомирской области, вернувшихся из-за границы, проверяют на коронавирус.
Источник: председатель житомирской ОГА Виталий Бунечко, которого цитирует "Укринформ"
Дословно: "Сейчас проверяется информация о возможном заболевании коронавирусом двух пациентов из Бердичева и Андрушевки, где есть возможна симптоматика этой болезни".
Детали: Как отмечают в ОГА, житель Андрушевки в течении 7 февраля -11 марта находился в Польше. По предварительной информации, мужчина не контактировал с больными, или потенциально инфицированными поляками.
При пересечении границы у него не обнаружили повышенной температуры. Однако вечером 12 марта он почувствовал себя плохо, а 13 марта обратился в больницу.
Мужчина из Бердичева с подозрением на коронавирус, который путешествовал по Италии, сам обратился к медикам.
Предыстория:
- Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Потом стало известно, что женщина посещала церковь после выявления первых симптомов.
- В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
- В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.