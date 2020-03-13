Удаленная работа и контроль границы: глава Минздрава представил законопроект о коронавирусе

В представленном проекте закона о коронавирусе предусмотрен запрет на проведение мероприятий численностью более 200 человек и усиление контроля на государственной границе.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения

Детали: Глава министерства Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией. Он предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

Возможность работникам выполнять работу на дому;

Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что предшествовало: