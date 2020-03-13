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Удаленная работа и контроль границы: глава Минздрава представил законопроект о коронавирусе

Пятница, 13 марта 2020, 17:51
Удаленная работа и контроль границы: глава Минздрава представил законопроект о коронавирусе

В представленном проекте закона о коронавирусе предусмотрен запрет на проведение мероприятий численностью более 200 человек и усиление контроля на государственной границе.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения

Детали: Глава министерства Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией. Он предусматривает:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • Возможность работникам выполнять работу на дому;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что предшествовало: 

  • 13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.
  • Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное заседание может состояться на следующей неделе с 16 по 20 марта.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Украинская правда

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Темы: ЕмецкоронавирусМинздравкарантинВерховная Рада
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