Удаленная работа и контроль границы: глава Минздрава представил законопроект о коронавирусе
Пятница, 13 марта 2020, 17:51
В представленном проекте закона о коронавирусе предусмотрен запрет на проведение мероприятий численностью более 200 человек и усиление контроля на государственной границе.
Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения
Детали: Глава министерства Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией. Он предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- Возможность работникам выполнять работу на дому;
- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
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Что предшествовало:
- 13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное заседание может состояться на следующей неделе с 16 по 20 марта.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
Украинская правда