Словения пропустила часть автобусов с украинцами, которые возвращаются из Италии

Правительство Словении позволил транзитный проезд части транспортных средств, которые были заблокированы на итальянско-словенском границе, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий

Прямая речь: "На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат.

Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердил, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенский границу.

Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств. Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд.

Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне".

Что предшествовало:

Кабинет министров принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.

Другим украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в Украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Справка: За последние двое суток в Италии количество больных коронавирусом увеличилась на 5198, умерли 439 человека.

Всего в Италии зафиксировано 17 660 случаев инфицирования, умерло 1266 человек.

13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.