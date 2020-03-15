Перед эвакуацией из Италии украинцев проверят на коронавирус – Минздрав
Украинцев, которых в воскресенье эвакуируют из Италии, перед посадкой на борт протестуют на COVID-19. Людей с отрицательным тестом по прибытии в Украину направят на 14-дневную самоизоляцию.
Источник: Минздрав Украины
Прямая речь главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко: "Нами проведены все необходимые исследования для того, чтобы оценить состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Подчеркиваю, пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих – при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, содержащихся в Стандартах оказания медицинской помощи".
Что предшествовало: В воскресенье самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса, чтобы эвакуировать украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.
На борту, кроме экипажа, присутствуют медицинские работники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.
Предыстория:
- 13 марта на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- 14 марта правительство Словении позволило транзитный проезд части транспортных средств, которые были заблокированы на итальянско-словенском границе, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.
- 14 марта Кабинет министров принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-19.