З понеділка в Одесі працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини 

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Понеділок, 16 березня 2020, 00:18

Щоб попередити розповсюдження коронавірусу мер Одеси розпорядився з 16 березня зупинити роботу всіх об’єктів загального користування, окрім продуктових магазинів та аптек. 

Джерело: розпорядження мера Геннадія Труханова

Деталі: Як зазначається, буде зупинено роботу закладів всіх форм власності та підпорядкування, де залучені більше 10 осіб.  Це стосується всіх культурних, розважальних та спортивних закладів (кінотеатрів, музеїв, дитячих клубів, майданчиків, фітнес-клубів, басейнів). 

Тимчасово не працюватимуть всі магазини, окрім продуктових та аптек. Обмеження також стосується всіх торговельно-розважальних центрів, будівельних ринків, закладів громадського харчування, клубів, барів, дискотек.

Також на розсуд та під особисту відповідальність керівника обмеження можуть застосувати до інших закладів та установ. 

Що передувало: З понеділка у Львові будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
  • Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).
  • Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.

Українська правда
Теми: коронавірус Одеса карантин


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