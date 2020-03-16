З понеділка в Одесі працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини 

Щоб попередити розповсюдження коронавірусу мер Одеси розпорядився з 16 березня зупинити роботу всіх об’єктів загального користування, окрім продуктових магазинів та аптек.

Джерело: розпорядження мера Геннадія Труханова

Деталі: Як зазначається, буде зупинено роботу закладів всіх форм власності та підпорядкування, де залучені більше 10 осіб. Це стосується всіх культурних, розважальних та спортивних закладів (кінотеатрів, музеїв, дитячих клубів, майданчиків, фітнес-клубів, басейнів).

Тимчасово не працюватимуть всі магазини, окрім продуктових та аптек. Обмеження також стосується всіх торговельно-розважальних центрів, будівельних ринків, закладів громадського харчування, клубів, барів, дискотек.

Також на розсуд та під особисту відповідальність керівника обмеження можуть застосувати до інших закладів та установ.

Що передувало: З понеділка у Львові будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

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