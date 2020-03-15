С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

Чтобы предупредить распространение коронавируса мэр Одессы распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Источник: распоряжение мэра Геннадия Труханова

Детали: Как отмечается, будет остановлена ​​работа учреждений всех форм собственности и подчинения, где привлечены более 10 человек.

Это касается всех культурных, развлекательных и спортивных учреждений (кинотеатров, музеев, детских клубов, площадок, фитнес-клубов, бассейнов).

Временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничения также касаются всех торгово-развлекательных центров, строительных рынков, предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек.

Также на усмотрение и под личную ответственность руководителя ограничения могут применить к другим учреждений.

Что предшествовало: С понедельника во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

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Предыстория: