С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
Чтобы предупредить распространение коронавируса мэр Одессы распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Источник: распоряжение мэра Геннадия Труханова
Детали: Как отмечается, будет остановлена работа учреждений всех форм собственности и подчинения, где привлечены более 10 человек.
Это касается всех культурных, развлекательных и спортивных учреждений (кинотеатров, музеев, детских клубов, площадок, фитнес-клубов, бассейнов).
Временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничения также касаются всех торгово-развлекательных центров, строительных рынков, предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек.
Также на усмотрение и под личную ответственность руководителя ограничения могут применить к другим учреждений.
Что предшествовало: С понедельника во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
- По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).