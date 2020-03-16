У евакуйованих з Італії українців тести не виявили Covid-19 – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у евакуйованих із Італії громадян України експрес-тести не підтвердили коронавірус.

Джерело: повідомлення МОЗ

Дослівно: "В аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено."

Деталі: Незважаючи на тести, усі евакуйовані зобов'язалися залишатись два тижні в самоізоляції.

Перед посадкою в літак італійські медики провели огляд пасажирів. Їм перевірили температуру. Під час посадки на борт вже українські лікарі також заміряли температуру тіла евакуйованим. За їх даними, у всіх вона була в нормі.

Швидкий тест зробили після того, як літак приземлився в Борисполі.

Що передувало: Ввечері 15 березня в Україну прибув спецрейс SkyUp Airlines із евакуйованими з Італії українцями, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

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