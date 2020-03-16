У евакуйованих з Італії українців тести не виявили Covid-19 – МОЗ

716 переглядів
Понеділок, 16 березня 2020, 01:31

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у евакуйованих із Італії громадян України експрес-тести не підтвердили коронавірус.

Джерело: повідомлення МОЗ

Дослівно: "В аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено."

Деталі: Незважаючи на тести, усі евакуйовані зобов'язалися залишатись два тижні в самоізоляції.

Перед посадкою в літак італійські медики провели огляд пасажирів. Їм перевірили температуру. Під час посадки на борт вже українські лікарі також заміряли температуру тіла евакуйованим. За їх даними, у всіх вона була в нормі. 

Швидкий тест зробили після того, як літак приземлився в Борисполі. 

Що передувало: Ввечері 15 березня в Україну прибув спецрейс SkyUp Airlines із евакуйованими з Італії українцями, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
  • Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). 
  • Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.

Українська правда
Теми: коронавірус Україна Італія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
По всій території Чехії запровадили карантин 16 березня 2020, 02:15
У Казахстані на місяць ввели надзвичайний стан через коронавірус 16 березня 2020, 00:58
З понеділка в Одесі працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини  16 березня 2020, 00:18
Усі новини
Головні новини
З понеділка в Одесі працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини 
Опівночі на кордоні закриють близько 100 пунктів пропуску
В Україну прибув спецборт із евакуйованими з Італії
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
Усі новини
соціум

Коронавірус: що купити та підготувати на випадок епідемії

поради

Як захиститися від коронавірусу на роботі

дослідження

Людина може бути заразною коронавірусом до 37 днів